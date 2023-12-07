Горнаков Яков Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорнаков Яков Васильевич

Горнаков Яков Васильевич

Место рождения

Горбово, Киренский округ, Сибирский край

Дата рождения

1820

Дата смерти

23.02.1863

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Горнаков Василий Карпович

Мать: Горнакова (Тараканова) Анна Иовна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горнакова Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Горнаков Семен Яковлевич

Мать ребёнка: Горнакова Анастасия Семеновна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
10.09.1844

Дочь: (Горнакова) Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Горнакова Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
28.03.1847

Сын: Горнаков Георгий Яковлевич

Мать ребёнка: Горнакова Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Горнаков Аполос Яковлевич

Мать ребёнка: Горнакова Анастасия Семеновна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1852

Сын: Горнаков Дионис Яковлевич

Мать ребёнка: Горнакова Анастасия Семеновна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
10.08.1857

Сын: Горнаков Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Горнакова Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
21.10.1858

Дочь: (Горнакова) Митрона Яковлевна

Мать ребёнка: Горнакова Анастасия Семеновна

Смерть
23.02.1863
Рождение ребёнка
19.03.1863

Дочь: (Горнакова) Фекла

Мать ребёнка: Горнакова Анастасия Семеновна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.