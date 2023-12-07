Горнаков Яков Васильевич
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смерти23.02.1863
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Горнакова Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
10.09.1844
Дочь: (Горнакова) Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Горнакова Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
28.03.1847
Сын: Горнаков Георгий Яковлевич
Мать ребёнка: Горнакова Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Горнаков Аполос Яковлевич
Мать ребёнка: Горнакова Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Горнаков Дионис Яковлевич
Мать ребёнка: Горнакова Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
10.08.1857
Сын: Горнаков Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Горнакова Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
21.10.1858
Дочь: (Горнакова) Митрона Яковлевна
Мать ребёнка: Горнакова Анастасия Семеновна
Смерть
23.02.1863
Рождение ребёнка
19.03.1863
Дочь: (Горнакова) Фекла
Мать ребёнка: Горнакова Анастасия Семеновна