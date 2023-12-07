Горнакова Анастасия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Горнаков Яков Васильевич
Рождение ребёнка
10.09.1844
Дочь: (Горнакова) Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Горнаков Яков Васильевич
Рождение ребёнка
28.03.1847
Сын: Горнаков Георгий Яковлевич
Отец ребёнка: Горнаков Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Горнаков Аполос Яковлевич
Отец ребёнка: Горнаков Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Горнаков Дионис Яковлевич
Отец ребёнка: Горнаков Яков Васильевич
Рождение ребёнка
10.08.1857
Сын: Горнаков Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Горнаков Яков Васильевич
Рождение ребёнка
21.10.1858
Дочь: (Горнакова) Митрона Яковлевна
Отец ребёнка: Горнаков Яков Васильевич
Рождение ребёнка
19.03.1863
Дочь: (Горнакова) Фекла
Отец ребёнка: Горнаков Яков Васильевич
Смерть
Неизвестно