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Горнакова Анастасия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Яков Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1844

Сын: Горнаков Семен Яковлевич

Отец ребёнка: Горнаков Яков Васильевич

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
10.09.1844

Дочь: (Горнакова) Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Горнаков Яков Васильевич

Рождение ребёнка
28.03.1847

Сын: Горнаков Георгий Яковлевич

Отец ребёнка: Горнаков Яков Васильевич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Горнаков Аполос Яковлевич

Отец ребёнка: Горнаков Яков Васильевич

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1852

Сын: Горнаков Дионис Яковлевич

Отец ребёнка: Горнаков Яков Васильевич

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
10.08.1857

Сын: Горнаков Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Горнаков Яков Васильевич

Рождение ребёнка
21.10.1858

Дочь: (Горнакова) Митрона Яковлевна

Отец ребёнка: Горнаков Яков Васильевич

Рождение ребёнка
19.03.1863

Дочь: (Горнакова) Фекла

Отец ребёнка: Горнаков Яков Васильевич

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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