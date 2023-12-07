Горнакова (Рубцова) Матрона Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.11.1859
Сын: Горнаков Григорийi Осипович
Отец ребёнка: Горнаков Осип Васильевич
Рождение ребёнка
18.02.1861
Сын: Горнаков Лев (Леонтий) Осипович
Отец ребёнка: Горнаков Осип Васильевич
Рождение ребёнка
14.12.1863
Отец ребёнка: Горнаков Осип Васильевич
Рождение ребёнка
1865
Сын: Горнаков Григорийii Осипович
Отец ребёнка: Горнаков Осип Васильевич
Рождение ребёнка
12.08.1867
Дочь: (Горнакова) Васса Осиповна
Отец ребёнка: Горнаков Осип Васильевич
Рождение ребёнка
12.10.1868
Дочь: (Горнакова) Параскева Осиповна
Отец ребёнка: Горнаков Осип Васильевич
Смерть
Неизвестно