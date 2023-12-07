Горнакова (Рубцова) Матрона Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горнакова (Рубцова) Матрона Яковлевна

Место рождения

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Рубцов Яков Яковлевич

Мать: Рубцова (Воронина) Агафья Ивановна

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Рафаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Осип Васильевич

Рождение ребёнка
13.11.1859

Сын: Горнаков Григорийi Осипович

Отец ребёнка: Горнаков Осип Васильевич

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
18.02.1861

Сын: Горнаков Лев (Леонтий) Осипович

Отец ребёнка: Горнаков Осип Васильевич

Рождение ребёнка
14.12.1863

Сын: Горнаков Степан Осипович

Отец ребёнка: Горнаков Осип Васильевич

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1865

Сын: Горнаков Григорийii Осипович

Отец ребёнка: Горнаков Осип Васильевич

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
12.08.1867

Дочь: (Горнакова) Васса Осиповна

Отец ребёнка: Горнаков Осип Васильевич

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
12.10.1868

Дочь: (Горнакова) Параскева Осиповна

Отец ребёнка: Горнаков Осип Васильевич

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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