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Горнаков Степан Осипович

Место рождения

Горбово, Киренский округ, Сибирский край

Дата рождения

14.12.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1863

Отец: Горнаков Осип Васильевич

Мать: Горнакова (Рубцова) Матрона Яковлевна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горнакова Мария Матвеевна

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
10.07.1908

Сын: Горнаков Владимир Степанович

Мать ребёнка: Горнакова Мария Матвеевна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
23.11.1910

Дочь: (Горнакова) Екатерина Степановна

Мать ребёнка: Горнакова Мария Матвеевна

Смерть
Неизвестно

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