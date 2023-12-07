Горнаков Степан Осипович
Место рождения
Дата рождения14.12.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1863
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.07.1908
Сын: Горнаков Владимир Степанович
Мать ребёнка: Горнакова Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
23.11.1910
Дочь: (Горнакова) Екатерина Степановна
Мать ребёнка: Горнакова Мария Матвеевна
Смерть
Неизвестно