Горнакова Мария Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.07.1908
Сын: Горнаков Владимир Степанович
Отец ребёнка: Горнаков Степан Осипович
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
23.11.1910
Дочь: (Горнакова) Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Горнаков Степан Осипович
Смерть
Неизвестно