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Горнакова Мария Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Степан Осипович

Рождение ребёнка
10.07.1908

Сын: Горнаков Владимир Степанович

Отец ребёнка: Горнаков Степан Осипович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
23.11.1910

Дочь: (Горнакова) Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Горнаков Степан Осипович

Смерть
Неизвестно

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