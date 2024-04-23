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Захар Силич

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1741

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Сила Яковлевич

Мать: Ирина Фроловна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Лазаревна

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Татьяна Захаровна

Мать ребёнка: Анастасия Лазаревна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
21.05.1768

Сын: Константин Захарович

Мать ребёнка: Анастасия Лазаревна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
25.01.1772

Сын: Григорий Захарович

Мать ребёнка: Анастасия Лазаревна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
28.07.1774

Сын: Евдоким Захарович

Мать ребёнка: Анастасия Лазаревна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
03.05.1776

Дочь: Евдокия Захаровна

Мать ребёнка: Анастасия Лазаревна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
26.09.1778

Дочь: Прасковья Захаровна

Мать ребёнка: Анастасия Лазаревна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
04.03.1784

Сын: Герасим Захарович

Мать ребёнка: Анастасия Лазаревна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
23.05.1786

Дочь: Гликерия Захаровна

Мать ребёнка: Анастасия Лазаревна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
1812

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