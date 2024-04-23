Захар Силич
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Сила Яковлевич
Мать: Ирина Фроловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Лазаревна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Татьяна Захаровна
Мать ребёнка: Анастасия Лазаревна
Рождение ребёнка
21.05.1768
Сын: Константин Захарович
Мать ребёнка: Анастасия Лазаревна
Рождение ребёнка
25.01.1772
Сын: Григорий Захарович
Мать ребёнка: Анастасия Лазаревна
Рождение ребёнка
28.07.1774
Сын: Евдоким Захарович
Мать ребёнка: Анастасия Лазаревна
Рождение ребёнка
03.05.1776
Дочь: Евдокия Захаровна
Мать ребёнка: Анастасия Лазаревна
Рождение ребёнка
26.09.1778
Дочь: Прасковья Захаровна
Мать ребёнка: Анастасия Лазаревна
Рождение ребёнка
04.03.1784
Сын: Герасим Захарович
Мать ребёнка: Анастасия Лазаревна
Рождение ребёнка
23.05.1786
Дочь: Гликерия Захаровна
Мать ребёнка: Анастасия Лазаревна
Смерть
1812