Анастасия Лазаревна
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смерти1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захар Силич
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Татьяна Захаровна
Отец ребёнка: Захар Силич
Рождение ребёнка
21.05.1768
Сын: Константин Захарович
Отец ребёнка: Захар Силич
Рождение ребёнка
25.01.1772
Сын: Григорий Захарович
Отец ребёнка: Захар Силич
Рождение ребёнка
28.07.1774
Сын: Евдоким Захарович
Отец ребёнка: Захар Силич
Рождение ребёнка
03.05.1776
Дочь: Евдокия Захаровна
Отец ребёнка: Захар Силич
Рождение ребёнка
26.09.1778
Дочь: Прасковья Захаровна
Отец ребёнка: Захар Силич
Рождение ребёнка
04.03.1784
Сын: Герасим Захарович
Отец ребёнка: Захар Силич
Рождение ребёнка
23.05.1786
Дочь: Гликерия Захаровна
Отец ребёнка: Захар Силич
Смерть
1804