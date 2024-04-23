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Анастасия Лазаревна

Место рождения

Кошелево, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

1804

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Кошелево, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захар Силич

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Татьяна Захаровна

Отец ребёнка: Захар Силич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
21.05.1768

Сын: Константин Захарович

Отец ребёнка: Захар Силич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
25.01.1772

Сын: Григорий Захарович

Отец ребёнка: Захар Силич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
28.07.1774

Сын: Евдоким Захарович

Отец ребёнка: Захар Силич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
03.05.1776

Дочь: Евдокия Захаровна

Отец ребёнка: Захар Силич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
26.09.1778

Дочь: Прасковья Захаровна

Отец ребёнка: Захар Силич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
04.03.1784

Сын: Герасим Захарович

Отец ребёнка: Захар Силич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
23.05.1786

Дочь: Гликерия Захаровна

Отец ребёнка: Захар Силич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
1804

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