Евдокия Захаровна
Место рождения
Дата рождения03.05.1776
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1776
Отец: Захар Силич
Мать: Анастасия Лазаревна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Ермолаевич
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.08.1798
Дочь: Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Ермолаевич
Рождение ребёнка
19.07.1801
Сын: Андрей Иванович
Отец ребёнка: Иван Ермолаевич
Рождение ребёнка
21.01.1804
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Ермолаевич