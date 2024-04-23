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Евдокия Захаровна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

03.05.1776

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1776

Отец: Захар Силич

Мать: Анастасия Лазаревна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Ермолаевич

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
04.08.1798

Дочь: Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Ермолаевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
19.07.1801

Сын: Андрей Иванович

Отец ребёнка: Иван Ермолаевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
21.01.1804

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Ермолаевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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