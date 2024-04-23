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Татьяна Захаровна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

Около 1750

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Захар Силич

Мать: Анастасия Лазаревна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
1784

Муж: Трофим Степанович

Рождение ребёнка
14.10.1798

Сын: Филипп Степанович

Отец ребёнка: Степан Трофимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
25.06.1801

Дочь: Ефросинья Степановна

Отец ребёнка: Степан Трофимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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