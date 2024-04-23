Татьяна Захаровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1750
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: Захар Силич
Мать: Анастасия Лазаревна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1784
Муж: Трофим Степанович
Рождение ребёнка
14.10.1798
Сын: Филипп Степанович
Отец ребёнка: Степан Трофимович
Рождение ребёнка
25.06.1801
Дочь: Ефросинья Степановна
Отец ребёнка: Степан Трофимович