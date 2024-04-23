Ирина Фроловна
Место рождения
Дата рождения1701
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701
Отец: Фрол Семёнович
Мать: Прасковья Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сила Яковлевич
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1722
Сын: Исай Силич
Отец ребёнка: Сила Яковлевич
Рождение ребёнка
1729
Сын: Василий Силич
Отец ребёнка: Сила Яковлевич
Рождение ребёнка
1730
Сын: Леон Силич
Отец ребёнка: Сила Яковлевич
Рождение ребёнка
1737
Сын: Иван Силич
Отец ребёнка: Сила Яковлевич
Рождение ребёнка
1739
Сын: Сафрон Силич
Отец ребёнка: Сила Яковлевич
Рождение ребёнка
1741
Сын: Захар Силич
Отец ребёнка: Сила Яковлевич