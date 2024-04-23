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Ирина Фроловна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1701

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701

Отец: Фрол Семёнович

Мать: Прасковья Федотовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сила Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1722

Сын: Исай Силич

Отец ребёнка: Сила Яковлевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1729

Сын: Василий Силич

Отец ребёнка: Сила Яковлевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Леон Силич

Отец ребёнка: Сила Яковлевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Иван Силич

Отец ребёнка: Сила Яковлевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Сафрон Силич

Отец ребёнка: Сила Яковлевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Захар Силич

Отец ребёнка: Сила Яковлевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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