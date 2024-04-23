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Фрол Семёнович

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1668

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1668

Отец: Семён Родионович

Мать: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Федотовна

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1694

Сын: Василий Фролович

Мать ребёнка: Прасковья Федотовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1701

Дочь: Ирина Фроловна

Мать ребёнка: Прасковья Федотовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1709

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Федотовна

Рождение ребёнка
1713

Дочь: Авдотья Фроловна

Мать ребёнка: Прасковья Федотовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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