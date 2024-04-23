Фрол Семёнович
Место рождения
Дата рождения1668
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1668
Отец: Семён Родионович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Федотовна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1694
Сын: Василий Фролович
Мать ребёнка: Прасковья Федотовна
Рождение ребёнка
1701
Дочь: Ирина Фроловна
Мать ребёнка: Прасковья Федотовна
Рождение ребёнка
1709
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Федотовна
Рождение ребёнка
1713
Дочь: Авдотья Фроловна
Мать ребёнка: Прасковья Федотовна