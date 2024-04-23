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Василий Силич

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1729

Дата смерти

?.07.1769

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Сила Яковлевич

Мать: Ирина Фроловна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
1753

Жена: Прасковья Федосеевна

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Авдотья Васильевна

Мать ребёнка: Прасковья Федосеевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Февронья Васильевна

Мать ребёнка: Прасковья Федосеевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
23.08.1764

Дочь: Агрипина Васильевна

Мать ребёнка: Прасковья Федосеевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
13.07.1769

Сын: Степан Васильевич

Мать ребёнка: Прасковья Федосеевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
?.07.1769
Рождение ребёнка
19.09.1769

Сын: Иван Васильевич

Мать ребёнка: Прасковья Федосеевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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