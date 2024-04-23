Василий Силич
Место рождения
Дата рождения1729
Дата смерти?.07.1769
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Сила Яковлевич
Мать: Ирина Фроловна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1753
Жена: Прасковья Федосеевна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Авдотья Васильевна
Мать ребёнка: Прасковья Федосеевна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Февронья Васильевна
Мать ребёнка: Прасковья Федосеевна
Рождение ребёнка
23.08.1764
Дочь: Агрипина Васильевна
Мать ребёнка: Прасковья Федосеевна
Рождение ребёнка
13.07.1769
Сын: Степан Васильевич
Мать ребёнка: Прасковья Федосеевна
Смерть
?.07.1769
Рождение ребёнка
19.09.1769
Сын: Иван Васильевич
Мать ребёнка: Прасковья Федосеевна