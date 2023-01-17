Кошкин Егор Тарасович
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Кошкин Тарас Павлович
Мать: Кошкина Анна Вавиловна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Кошкин Иван Егорович
Мать ребёнка: Кошкина Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Авдотья Егоровна
Мать ребёнка: Кошкина Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Соломонида Егоровна
Мать ребёнка: Кошкина Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Кошкина Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Егоровна
Мать ребёнка: Кошкина Ульяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кошкина Ульяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кошкина Мария Семёновна
Смерть
Неизвестно