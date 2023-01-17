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Кошкин Егор Тарасович

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Место рождения

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Кошкин Тарас Павлович

Мать: Кошкина Анна Вавиловна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Кошкин Иван Егорович

Мать ребёнка: Кошкина Ульяна Ивановна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Авдотья Егоровна

Мать ребёнка: Кошкина Ульяна Ивановна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Соломонида Егоровна

Мать ребёнка: Кошкина Ульяна Ивановна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Кошкин Макар Егорович

Мать ребёнка: Кошкина Ульяна Ивановна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Егоровна

Мать ребёнка: Кошкина Ульяна Ивановна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошкина Ульяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошкина Мария Семёновна

Смерть
Неизвестно
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