Кошкин Тарас Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкин Тарас Павлович

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Место рождения

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1739

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Кошкин Павел Михайлович

Мать: Кошкина Ирина Деменьтьевна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Кошкин Егор Тарасович

Мать ребёнка: Кошкина Анна Вавиловна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Устинья Тарасовна

Мать ребёнка: Кошкина Анна Вавиловна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Ксения Тарасовна

Мать ребёнка: Кошкина Анна Вавиловна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Кошкин Дмитрий Тарасович

Мать ребёнка: Кошкина Евдокия Архиповна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Евдокия Тарасовна

Мать ребёнка: Кошкина Евдокия Архиповна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Кошкин Иван Тарасович

Мать ребёнка: Кошкина Анна Вавиловна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Софья Тарасовна

Мать ребёнка: Кошкина Марья Устиновна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Тарасовна

Мать ребёнка: Кошкина Евдокия Архиповна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошкина Анна Вавиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошкина Марья Устиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошкина Евдокия Архиповна

Смерть
1813
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