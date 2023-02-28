Кошкин Тарас Павлович
Место рождения
Дата рождения1739
Дата смерти1813
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Кошкина Анна Вавиловна
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Устинья Тарасовна
Мать ребёнка: Кошкина Анна Вавиловна
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Ксения Тарасовна
Мать ребёнка: Кошкина Анна Вавиловна
Рождение ребёнка
1766
Мать ребёнка: Кошкина Евдокия Архиповна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Евдокия Тарасовна
Мать ребёнка: Кошкина Евдокия Архиповна
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Кошкина Анна Вавиловна
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Софья Тарасовна
Мать ребёнка: Кошкина Марья Устиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Тарасовна
Мать ребёнка: Кошкина Евдокия Архиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кошкина Анна Вавиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кошкина Марья Устиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1813