Кошкина Ирина Деменьтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1700
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: Дементий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Прасковья Павловна
Отец ребёнка: Кошкин Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1733
Отец ребёнка: Кошкин Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1737
Отец ребёнка: Кошкин Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Агафья Павловна
Отец ребёнка: Кошкин Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1739
Отец ребёнка: Кошкин Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Наталья Павловна
Отец ребёнка: Кошкин Павел Михайлович
Смерть
Неизвестно