Кошкина Ирина Деменьтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина Ирина Деменьтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1700

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: Дементий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1727

Дочь: Прасковья Павловна

Отец ребёнка: Кошкин Павел Михайлович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1733

Сын: Кошкин Филип Павлович

Отец ребёнка: Кошкин Павел Михайлович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Кошкин Мартын Павлович

Отец ребёнка: Кошкин Павел Михайлович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Агафья Павловна

Отец ребёнка: Кошкин Павел Михайлович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Кошкин Тарас Павлович

Отец ребёнка: Кошкин Павел Михайлович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1741

Дочь: Наталья Павловна

Отец ребёнка: Кошкин Павел Михайлович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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