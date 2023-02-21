Кошкина Евдокия Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина Евдокия Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Кошкин Дмитрий Тарасович

Отец ребёнка: Кошкин Тарас Павлович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Евдокия Тарасовна

Отец ребёнка: Кошкин Тарас Павлович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Тарасовна

Отец ребёнка: Кошкин Тарас Павлович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошкин Тарас Павлович

Смерть
Неизвестно
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