Кошкина Анна Вавиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Кошкин Тарас Павлович
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Устинья Тарасовна
Отец ребёнка: Кошкин Тарас Павлович
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Ксения Тарасовна
Отец ребёнка: Кошкин Тарас Павлович
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Кошкин Тарас Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно