Кошкина Анна Вавиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина Анна Вавиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Кошкин Егор Тарасович

Отец ребёнка: Кошкин Тарас Павлович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Устинья Тарасовна

Отец ребёнка: Кошкин Тарас Павлович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Ксения Тарасовна

Отец ребёнка: Кошкин Тарас Павлович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Кошкин Иван Тарасович

Отец ребёнка: Кошкин Тарас Павлович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошкин Тарас Павлович

Смерть
Неизвестно
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