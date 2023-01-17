Кошкин Иван Егорович
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Кошкин Егор Тарасович
Мать: Кошкина Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Кошкина Неонила Игнатьевна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Кошкин Ефим Иванович
Мать ребёнка: Кошкина Неонила Игнатьевна
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Кошкина Неонила Игнатьевна
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Кошкина Неонила Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизовета Ивановна
Мать ребёнка: Кошкина Неонила Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Кошкина Неонила Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кошкина Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно