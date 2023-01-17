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Кошкин Иван Егорович

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Место рождения

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Кошкин Егор Тарасович

Мать: Кошкина Ульяна Ивановна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Кошкин Ярофей Иванович

Мать ребёнка: Кошкина Неонила Игнатьевна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Кошкин Ефим Иванович

Мать ребёнка: Кошкина Неонила Игнатьевна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Кошкин Борис Иванович

Мать ребёнка: Кошкина Неонила Игнатьевна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Кошкин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Кошкина Неонила Игнатьевна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизовета Ивановна

Мать ребёнка: Кошкина Неонила Игнатьевна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Кошкина Неонила Игнатьевна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошкина Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошкина Неонила Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
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