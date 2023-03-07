Кошкина Ульяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКошкина Ульяна Ивановна

Кошкина Ульяна Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1792

Сын: Кошкин Иван Егорович

Отец ребёнка: Кошкин Егор Тарасович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Авдотья Егоровна

Отец ребёнка: Кошкин Егор Тарасович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Соломонида Егоровна

Отец ребёнка: Кошкин Егор Тарасович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Кошкин Макар Егорович

Отец ребёнка: Кошкин Егор Тарасович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Егоровна

Отец ребёнка: Кошкин Егор Тарасович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошкин Егор Тарасович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close