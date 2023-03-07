Кошкина Ульяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1792
Сын: Кошкин Иван Егорович
Отец ребёнка: Кошкин Егор Тарасович
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Авдотья Егоровна
Отец ребёнка: Кошкин Егор Тарасович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Соломонида Егоровна
Отец ребёнка: Кошкин Егор Тарасович
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Кошкин Егор Тарасович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Егоровна
Отец ребёнка: Кошкин Егор Тарасович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно