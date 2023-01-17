Кошкина Неонила Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Кошкин Иван Егорович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Кошкин Ефим Иванович
Отец ребёнка: Кошкин Иван Егорович
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Кошкин Иван Егорович
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Кошкин Иван Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизовета Ивановна
Отец ребёнка: Кошкин Иван Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Кошкин Иван Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кошкин Иван Егорович
Смерть
Неизвестно