Кошкина Неонила Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина Неонила Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Кошкин Ярофей Иванович

Отец ребёнка: Кошкин Иван Егорович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Кошкин Ефим Иванович

Отец ребёнка: Кошкин Иван Егорович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Кошкин Борис Иванович

Отец ребёнка: Кошкин Иван Егорович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Кошкин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Кошкин Иван Егорович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизовета Ивановна

Отец ребёнка: Кошкин Иван Егорович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Кошкин Иван Егорович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошкин Иван Егорович

Смерть
Неизвестно
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