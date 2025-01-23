Терешков Юрий Николаевич
Место рождения
Дата рождения12.01.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1968
Образование
С 01.09.1975 по 05.11.1978
Абанская средняя школа № 1 (1 - 4-й классы)
Образование
С 09.11.1978 по 26.06.1985
Канская средняя школа № 19 (4 - 10-й классы)
Работа или профессия
С 20.06.1982 по 21.07.1982
Кимбирская ГСП, Ивановской ГРЭ, ПГО "Красноярскгеология". Рабочий III разряда
Работа или профессия
С 06.07.1983 по 31.08.1983
Кимбирская ГСП, Ивановской ГРЭ, ПГО "Красноярскгеология". Рабочий III разряда
Работа или профессия
С 01.06.1984 по 05.08.1984
Богунайская ГСП, Ивановской ГРЭ, ПГО "Красноярскгеология". Промывальщик шлиховых проб IV разряда
Образование
С 01.09.1985 по 24.06.1986
Московский Государственный Университет им. М. В. Ломоносова, Геологический факультет
Призыв на военную службу
08.07.1986
Военная служба
С 12.07.1986 по 18.07.1986
Геленджик, город-курорт Геленджик, Краснодарский край
КЗакПО, Новороссийский пограничный отряд (В/часть 2156), учебный пункт. Стрелок
Военная служба
С 20.07.1986 по 18.11.1986
КЗакПО, Арташатский пограничный отряд (В/часть 2446). Школа сержантского состава. Курсант
Получение воинского звания/чина
17.11.1986
Присвоено звание Младший сержант
Военная служба
С 21.11.1986 по 10.02.1987
Кара-Кала (Махтумкули), Туркменистан
В/часть 2047. Стрелок
Военная служба
С 11.02.1987 по 07.06.1988
Койне-Кесир, Туркменистан
КСАПО,Кара-Калинский пограничный отряд (В/часть 2047), 19 Пограничная застава "Койне-кесир". Командир отделения
Образование
С 01.09.1988 по 15.09.1991
Московский Государственный Университет им. М. В. Ломоносова, Геологический факультет
Бракосочетание
01.03.1989
Рождение ребёнка
06.02.1990
Сын: Терешков Станислав Юрьевич
Мать ребёнка: Терешкова (Кондратьева) Надежда Юрьевна
Работа или профессия
С 16.09.1991 по 31.12.1991
НПП "Темп" при физическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова. Начальник стеклопротирочного участка
Работа или профессия
С 01.01.1992 по 31.03.1993
ШДТОМ "Темп". Начальник стеклопротирочного участка
Рождение ребёнка
28.01.1992
Дочь: Коробко (Терешкова) Людмила Юрьевна
Мать ребёнка: Терешкова (Кондратьева) Надежда Юрьевна
Работа или профессия
С 01.04.1993 по 31.12.1993
НПП "Темп" при физическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова. Начальник стеклопротирочного участка
Рождение ребёнка
18.11.1993
Мать ребёнка: Терешкова (Кондратьева) Надежда Юрьевна
Работа или профессия
С 01.01.1994 по 03.04.1995
АОЗТ "ТемпСтройСервис". Сметчик
Работа или профессия
С 05.04.1995 по 04.08.1995
АОЗТ "ТемпСтрой". Сметчик
Работа или профессия
С 07.08.1995 по 19.08.1998
АОЗТ "Гранд-сервис". Генеральный директор
Работа или профессия
С 19.05.1998 по 10.03.2000
ЗАО "Юнтэр". Генеральный директор
Развод
13.10.1999
Работа или профессия
С 27.03.2000 по 31.08.2006
ОАО "Московский шинный завод". Ученик сборщика, с 30.08.2000 г. - Сборщик автопокрышек V разряда, с 15.03.2005 г. - Мастер участка сборки, с 19.03.2005 г. - Наладчик оборудования VI разряда
Работа или профессия
С 01.09.2006 по 31.03.2008
ЗАО "Московский шинный завод - М". Сборщик автопокрышек V разряда, с 15.12.2007 г. - Мастер участка сборки
Работа или профессия
С 23.04.2008 по 20.06.2008
ОАО "ЭкспоСтройМаш". Техник-наладчик
Работа или профессия
С 26.06.2008 по 29.05.2009
ЗАО "Межотраслевая база СтройСнабКомплект". Мастер технологической линии, с 21.07.2008 - Технолог
Работа или профессия
С 01.06.2009 по 30.11.2012
ЗАО "СтройСнабКомплект". Технолог производственного участка
Работа или профессия
С 01.12.2012 по 27.02.2015
ЗАО "РосДилер-Электро", с 23.10.2014 г - ООО "РДЭ". Заместитель начальника сервисного отдела
Работа или профессия
С 01.03.2016 по 03.09.2020
Ржев, город Ржев, Тверская область
ООО "Электрические машины и аппараты". Старший смены, с 01.01.2017 г . - Начальник участка ремонтно-насосного оборудования
Образование
С 01.09.2022 по 22.09.2022
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