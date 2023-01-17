Терешкова (Кузеро) Людмила Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терешкова (Кузеро) Людмила Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1949

Дата смерти

08.12.1989

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1949

Отец: Кузеро Борис Иванович

Мать: Кузеро Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
12.01.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терешков Николай Иванович

Абан, Абанский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
08.12.1989
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