Терешкова (Кузеро) Людмила Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1949
Дата смерти08.12.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1949
Отец: Кузеро Борис Иванович
Рождение ребёнка
12.01.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Терешков Николай Иванович
Абан, Абанский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
08.12.1989