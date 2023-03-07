Терешкова (Кондратьева) Надежда Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терешкова (Кондратьева) Надежда Юрьевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

12.01.1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
01.03.1989

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.02.1990

Сын: Терешков Станислав Юрьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.01.1992

Дочь: Коробко Людмила Юрьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.11.1993

Сын: Терешков Юрий Юрьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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