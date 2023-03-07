Терешкова (Кондратьева) Надежда Юрьевна
Место рождения
Дата рождения12.01.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.03.1989
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.02.1990
Сын: Терешков Станислав Юрьевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.01.1992
Дочь: Коробко Людмила Юрьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.11.1993
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности