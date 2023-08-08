Хамова Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХамова Александра Ивановна

Хамова Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

27.09.1939

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Хамов Иван Николаевич

Мать: Карлышкова Евгения Павловна

Рождение ребёнка
17.08.1933

Дочь: Маркова Галина Константиновна

Отец ребёнка: Марков Константин Павлович

Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Марков Виталий Константинович

Отец ребёнка: Марков Константин Павлович

Рождение ребёнка
27.09.1939

Сын: Марков Александр Константинович

Отец ребёнка: Марков Константин Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марков Константин Павлович

Смерть
27.09.1939
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close