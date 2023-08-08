Хамова Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти27.09.1939
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Хамов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
17.08.1933
Дочь: Маркова Галина Константиновна
Отец ребёнка: Марков Константин Павлович
Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1936
Сын: Марков Виталий Константинович
Отец ребёнка: Марков Константин Павлович
Рождение ребёнка
27.09.1939
Сын: Марков Александр Константинович
Отец ребёнка: Марков Константин Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.09.1939