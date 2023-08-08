Хамов Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хамов Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Хамова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Карлышкова Евгения Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хамова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Карлышкова Евгения Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамов Юрий Иванович
Мать ребёнка: Карлышкова Евгения Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хамова Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Карлышкова Евгения Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хамова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Карлышкова Евгения Павловна
Смерть
Неизвестно