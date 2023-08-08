Хамов Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХамов Иван Николаевич

Хамов Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хамов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Хамова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Карлышкова Евгения Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хамова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Карлышкова Евгения Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамов Юрий Иванович

Мать ребёнка: Карлышкова Евгения Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хамова Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Карлышкова Евгения Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хамова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Карлышкова Евгения Павловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close