Маркова Галина Константиновна
Место рождения
Дата рождения17.08.1933
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1933
Рождение ребёнка
23.12.1953
Дочь: Афанасьева Зоя Алексеевна
Отец ребёнка: Афанасьев Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
02.07.1955
Сын: Афанасьев Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Афанасьев Алексей Алексеевич
Якутск
Рождение ребёнка
16.07.1958
Сын: Афанасьев Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Афанасьев Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
01.04.1961
Сын: Афанасьев Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Афанасьев Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
23.03.1965
Сын: Афанасьев Юрий Алексеевич
Отец ребёнка: Афанасьев Алексей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно