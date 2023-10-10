Маркова Галина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаркова Галина Константиновна

Маркова Галина Константиновна

Место рождения

Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

17.08.1933

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1933

Отец: Марков Константин Павлович

Мать: Хамова Александра Ивановна

Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
23.12.1953

Дочь: Афанасьева Зоя Алексеевна

Отец ребёнка: Афанасьев Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
02.07.1955

Сын: Афанасьев Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Афанасьев Алексей Алексеевич

Якутск
Рождение ребёнка
16.07.1958

Сын: Афанасьев Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Афанасьев Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
01.04.1961

Сын: Афанасьев Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Афанасьев Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
23.03.1965

Сын: Афанасьев Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Афанасьев Алексей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Алексей Алексеевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close