Марков Константин Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.10.1907
Дата смерти30.04.1987
ПолМужской
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1907
Отец: Марков Павел Ильич
Мать: Александра
Рождение ребёнка
17.08.1933
Дочь: Маркова Галина Константиновна
Мать ребёнка: Хамова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Марков Виталий Константинович
Мать ребёнка: Хамова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
27.09.1939
Сын: Марков Александр Константинович
Мать ребёнка: Хамова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
?.07.1941
Сын: Марков Владимир Константинович
Мать ребёнка: Денежкина Клавдия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марков Николай Константинович
Мать ребёнка: Денежкина Клавдия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркова Валентина Константиновна
Мать ребёнка: Денежкина Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркова Нина Константиновна
Мать ребёнка: Денежкина Клавдия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.04.1987