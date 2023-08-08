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Марков Константин Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.10.1907

Дата смерти

30.04.1987

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1907

Отец: Марков Павел Ильич

Мать: Александра

Рождение ребёнка
17.08.1933

Дочь: Маркова Галина Константиновна

Мать ребёнка: Хамова Александра Ивановна

Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Марков Виталий Константинович

Мать ребёнка: Хамова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
27.09.1939

Сын: Марков Александр Константинович

Мать ребёнка: Хамова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
?.07.1941

Сын: Марков Владимир Константинович

Мать ребёнка: Денежкина Клавдия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денежкина Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марков Николай Константинович

Мать ребёнка: Денежкина Клавдия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хамова Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркова Валентина Константиновна

Мать ребёнка: Денежкина Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркова Нина Константиновна

Мать ребёнка: Денежкина Клавдия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денежкина Клавдия Васильевна

Смерть
30.04.1987
Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
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