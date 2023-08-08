Карлышкова Евгения Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карлышков Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Хамова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Хамов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хамова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Хамов Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамов Юрий Иванович
Отец ребёнка: Хамов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хамова Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Хамов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хамова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Хамов Иван Николаевич
Смерть
Неизвестно