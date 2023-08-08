Карлышкова Евгения Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлышкова Евгения Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карлышков Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Хамова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Хамов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хамова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Хамов Иван Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хамов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамов Юрий Иванович

Отец ребёнка: Хамов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хамова Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Хамов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хамова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Хамов Иван Николаевич

Смерть
Неизвестно
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