Зыкова (Савиных) Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкова (Савиных) Дарья Васильевна

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Место рождения

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

14.03.1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1872 ст.

Отец: Савиных Василий Иванович

Мать: Савиных Ирина Егоровна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
11.11.1891 ст.

Муж: Зыков Михаил Афанасьевич

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
28.04.1893 ст.

Сын: Зыков Яков Михайлович

Отец ребёнка: Зыков Михаил Афанасьевич

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
17.11.1894 ст.

Сын: Зыков Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Зыков Михаил Афанасьевич

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
07.06.1896 ст.

Дочь: Зыкова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Зыков Михаил Афанасьевич

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
24.10.1897 ст.

Сын: Зыков Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Зыков Михаил Афанасьевич

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
10.08.1900 ст.

Сын: Зыков Александр Михайлович

Отец ребёнка: Зыков Михаил Афанасьевич

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
12.02.1902 ст.

Сын: Зыков Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Зыков Михаил Афанасьевич

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
03.06.1903 ст.

Сын: Зыков Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Зыков Михаил Афанасьевич

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
25.10.1905 ст.

Дочь: Березина Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Зыков Михаил Афанасьевич

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
22.11.1907 ст.

Сын: Зыков Александр Михайлович

Отец ребёнка: Зыков Михаил Афанасьевич

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
22.11.1907 ст.

Сын: Зыков Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Зыков Михаил Афанасьевич

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
09.03.1909 ст.

Дочь: Зыкова Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Зыков Михаил Афанасьевич

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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