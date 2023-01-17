Зыкова (Савиных) Дарья Васильевна
Место рождения
Дата рождения14.03.1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1872 ст.
Отец: Савиных Василий Иванович
Мать: Савиных Ирина Егоровна
Бракосочетание
11.11.1891 ст.
Рождение ребёнка
28.04.1893 ст.
Отец ребёнка: Зыков Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
17.11.1894 ст.
Сын: Зыков Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Зыков Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
07.06.1896 ст.
Дочь: Зыкова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Зыков Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
24.10.1897 ст.
Отец ребёнка: Зыков Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
10.08.1900 ст.
Сын: Зыков Александр Михайлович
Отец ребёнка: Зыков Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
12.02.1902 ст.
Отец ребёнка: Зыков Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
03.06.1903 ст.
Отец ребёнка: Зыков Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
25.10.1905 ст.
Дочь: Березина Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Зыков Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
22.11.1907 ст.
Сын: Зыков Александр Михайлович
Отец ребёнка: Зыков Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
22.11.1907 ст.
Отец ребёнка: Зыков Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
09.03.1909 ст.
Дочь: Зыкова Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Зыков Михаил Афанасьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно