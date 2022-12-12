Зыкова (Зыкова) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения07.06.1896 ст.
Дата смерти02.07.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1896 ст.
Отец: Зыков Михаил Афанасьевич
Мать: Зыкова Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Зыков Виктор Александрович
Отец ребёнка: Зыков Александр
Рождение ребёнка
Около 1932
Сын: Зыков Валентин Александрович
Отец ребёнка: Зыков Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зыков Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зыков Александр
Смерть
02.07.1973