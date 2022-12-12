Зыкова (Зыкова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкова (Зыкова) Мария Михайловна

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Место рождения

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

07.06.1896 ст.

Дата смерти

02.07.1973

Пол

Женский

Отец

Между 1865 и 1869 г.р.

Мать

1872 г.р.

Муж

Дети

1922 г.р.
Около 1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1896 ст.

Отец: Зыков Михаил Афанасьевич

Мать: Зыкова Дарья Васильевна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Зыков Виктор Александрович

Отец ребёнка: Зыков Александр

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1932

Сын: Зыков Валентин Александрович

Отец ребёнка: Зыков Александр

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зыков Александр

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Александр

Смерть
02.07.1973
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