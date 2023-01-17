Зыков Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Сын: Зыков Виктор Александрович
Мать ребёнка: Зыкова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1932
Сын: Зыков Валентин Александрович
Мать ребёнка: Зыкова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зыкова Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зыкова Мария Михайловна
Смерть
Неизвестно