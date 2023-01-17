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Зыков Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

1922 г.р.
Около 1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Зыков Виктор Александрович

Мать ребёнка: Зыкова Мария Михайловна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1932

Сын: Зыков Валентин Александрович

Мать ребёнка: Зыкова Мария Михайловна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зыкова Мария Михайловна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно
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