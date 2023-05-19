Зыкова (Зыкова) Клавдия Михайловна
Место рождения
Дата рождения09.03.1909 ст.
Дата смерти11.08.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1909 ст.
Отец: Зыков Михаил Афанасьевич
Мать: Зыкова Дарья Васильевна
Бракосочетание
08.11.1931
Рождение ребёнка
04.08.1932
Отец ребёнка: Зыков Степан Александрович
Развод
1935
Работа или профессия
До 1935
Место работы: Масло-завод
Работа или профессия
Неизвестно
стрелочник на ст. Быстряги
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Быстряги, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
11.08.1983
Похоронена в посёлке Мирный Оричевского района.