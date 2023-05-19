Зыкова (Зыкова) Клавдия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкова (Зыкова) Клавдия Михайловна

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Место рождения

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

09.03.1909 ст.

Дата смерти

11.08.1983

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1909 ст.

Отец: Зыков Михаил Афанасьевич

Мать: Зыкова Дарья Васильевна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
08.11.1931

Муж: Зыков Степан Александрович

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
04.08.1932

Сын: Зыков Василий Степанович

Отец ребёнка: Зыков Степан Александрович

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Развод
1935

Муж: Зыков Степан Александрович

Работа или профессия
До 1935
Место работы: Масло-завод
Работа или профессия
Неизвестно
стрелочник на ст. Быстряги
Место жительства
Неизвестно
Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Быстряги, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
11.08.1983
Похоронена в посёлке Мирный Оричевского района.
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