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Зыков Степан Александрович

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Место рождения

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

24.12.1906 ст.

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1906 ст.

Отец: Зыков Александр Родионович

Мать: Зыкова Васса Иосифовна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Военная служба
С 01.02.1928
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
08.11.1931

Жена: Зыкова Клавдия Михайловна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
04.08.1932

Сын: Зыков Василий Степанович

Мать ребёнка: Зыкова Клавдия Михайловна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Развод
1935

Жена: Зыкова Клавдия Михайловна

Военная награда
23.05.1943
Орден Красной Звезды
Военная награда
29.08.1943
Медаль «За оборону Сталинграда»
Военная награда
02.01.1944
Орден Отечественной войны II степени
Военная награда
01.11.1944
Орден Отечественной войны II степени
Военная награда
03.11.1944
Орден Красной Звезды
Место жительства
После 1945
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра

Работа или профессия
Неизвестно
полковник танковых войск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зыков Борис Степанович

Мать ребёнка: Неонила

Развод
Неизвестно

Жена: Неонила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неонила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зыков Юрий Степанович

Мать ребёнка: Неонила

Место жительства
Неизвестно
Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1987
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
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