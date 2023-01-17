Зыков Степан Александрович
Место рождения
Дата рождения24.12.1906 ст.
Дата смерти1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1906 ст.
Отец: Зыков Александр Родионович
Мать: Зыкова Васса Иосифовна
Военная служба
С 01.02.1928
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
08.11.1931
Рождение ребёнка
04.08.1932
Мать ребёнка: Зыкова Клавдия Михайловна
Развод
1935
Военная награда
23.05.1943
Орден Красной Звезды
Военная награда
29.08.1943
Медаль «За оборону Сталинграда»
Военная награда
02.01.1944
Орден Отечественной войны II степени
Военная награда
01.11.1944
Орден Отечественной войны II степени
Военная награда
03.11.1944
Орден Красной Звезды
Место жительства
После 1945
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра
Работа или профессия
Неизвестно
полковник танковых войск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Неонила
Развод
Неизвестно
Жена: Неонила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неонила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Неонила
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1987