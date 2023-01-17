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Савиных (Смирнова) Ирина Егоровна

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Место рождения

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Между 1840 и 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1840 и 1841

Отец: Смирнов Егор Варфоломеевич

Мать: Смирнова Ирина Кирилловна

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
14.01.1862 ст.

Муж: Савиных Василий Иванович

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
14.03.1872 ст.

Дочь: Зыкова Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Савиных Василий Иванович

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
23.08.1879 ст.

Дочь: Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Савиных Василий Иванович

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
21.01.1882 ст.

Дочь: Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Савиных Василий Иванович

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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