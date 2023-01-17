Савиных (Смирнова) Ирина Егоровна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1840 и 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1840 и 1841
Бракосочетание
14.01.1862 ст.
Рождение ребёнка
14.03.1872 ст.
Дочь: Зыкова Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Савиных Василий Иванович
Рождение ребёнка
23.08.1879 ст.
Дочь: Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Савиных Василий Иванович
Рождение ребёнка
21.01.1882 ст.
Дочь: Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Савиных Василий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно