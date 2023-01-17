Савиных Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения23.12.1843 ст.
Дата смертиПосле 1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1843 ст.
Отец: Савиных Иван Петрович
Бракосочетание
14.01.1862 ст.
Жена: Савиных Ирина Егоровна
Рождение ребёнка
14.03.1872 ст.
Дочь: Зыкова Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Савиных Ирина Егоровна
Рождение ребёнка
23.08.1879 ст.
Дочь: Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Савиных Ирина Егоровна
Рождение ребёнка
21.01.1882 ст.
Дочь: Ксения Васильевна
Мать ребёнка: Савиных Ирина Егоровна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1891