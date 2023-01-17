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Савиных Василий Иванович

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Место рождения

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

23.12.1843 ст.

Дата смерти

После 1891

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1843 ст.

Отец: Савиных Иван Петрович

Мать: Савиных Прасковья Иовлевна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
14.01.1862 ст.

Жена: Савиных Ирина Егоровна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
14.03.1872 ст.

Дочь: Зыкова Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Савиных Ирина Егоровна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
23.08.1879 ст.

Дочь: Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Савиных Ирина Егоровна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
21.01.1882 ст.

Дочь: Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Савиных Ирина Егоровна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1891
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