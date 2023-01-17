Савиных Прасковья Иовлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1807 и 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1807 и 1808
Отец: Иов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Дочь: Малафья?Меланья Ивановна
Отец ребёнка: Савиных Иван Петрович
Бракосочетание
До 1832
Рождение ребёнка
25.11.1834 ст.
Отец ребёнка: Савиных Иван Петрович
Рождение ребёнка
Между 1840 и 1841
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Савиных Иван Петрович
Рождение ребёнка
23.12.1843 ст.
Отец ребёнка: Савиных Иван Петрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1852
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Савиных Иван Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно