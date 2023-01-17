Савиных Прасковья Иовлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савиных Прасковья Иовлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1807 и 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1807 и 1808

Отец: Иов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Дочь: Малафья?Меланья Ивановна

Отец ребёнка: Савиных Иван Петрович

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
До 1832

Муж: Савиных Иван Петрович

Рождение ребёнка
25.11.1834 ст.

Сын: Савиных Парамон Иванович

Отец ребёнка: Савиных Иван Петрович

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Между 1840 и 1841

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Савиных Иван Петрович

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
23.12.1843 ст.

Сын: Савиных Василий Иванович

Отец ребёнка: Савиных Иван Петрович

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1852

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Савиных Иван Петрович

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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