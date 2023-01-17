Савиных Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения03.05.1810 ст.
Дата смерти15.10.1880 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1810 ст.
Отец: Савиных Пётр Ефимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Дочь: Малафья?Меланья Ивановна
Мать ребёнка: Савиных Прасковья Иовлевна
Бракосочетание
До 1832
Рождение ребёнка
25.11.1834 ст.
Мать ребёнка: Савиных Прасковья Иовлевна
Рождение ребёнка
Между 1840 и 1841
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Савиных Прасковья Иовлевна
Рождение ребёнка
23.12.1843 ст.
Мать ребёнка: Савиных Прасковья Иовлевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1852
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Савиных Прасковья Иовлевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.10.1880 ст.