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Савиных Иван Петрович

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Место рождения

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

03.05.1810 ст.

Дата смерти

15.10.1880 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1810 ст.

Отец: Савиных Пётр Ефимович

Мать: Савиных Наталья Амвросиевна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Дочь: Малафья?Меланья Ивановна

Мать ребёнка: Савиных Прасковья Иовлевна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
До 1832

Жена: Савиных Прасковья Иовлевна

Рождение ребёнка
25.11.1834 ст.

Сын: Савиных Парамон Иванович

Мать ребёнка: Савиных Прасковья Иовлевна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Между 1840 и 1841

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Савиных Прасковья Иовлевна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
23.12.1843 ст.

Сын: Савиных Василий Иванович

Мать ребёнка: Савиных Прасковья Иовлевна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1852

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Савиных Прасковья Иовлевна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
15.10.1880 ст.
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