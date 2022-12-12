Савиных Пётр Ефимович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1768 и 1769
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1768 и 1769
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Дочь: Ирина Петровна
Мать ребёнка: Савиных Наталья Амвросиевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1809
Дочь: Елена Петровна
Мать ребёнка: Савиных Наталья Амвросиевна
Рождение ребёнка
03.05.1810 ст.
Мать ребёнка: Савиных Наталья Амвросиевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Дочь: Устиния Петровна
Мать ребёнка: Савиных Наталья Амвросиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1847