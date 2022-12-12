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Савиных Пётр Ефимович

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Место рождения

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Между 1768 и 1769

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Отец

Между 1742 и 1746 г.р.

Мать

Вычислено 1743 г.р.

Жена

Между 1771 и 1773 г.р.

Дети

Вычислено 1806 г.р.
Вычислено 1809 г.р.
1810 г.р.
Вычислено 1811 г.р.

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1768 и 1769

Отец: Савиных Ефим Алексеевич

Мать: Савиных Зиновия Кондратьевна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Дочь: Ирина Петровна

Мать ребёнка: Савиных Наталья Амвросиевна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1809

Дочь: Елена Петровна

Мать ребёнка: Савиных Наталья Амвросиевна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
03.05.1810 ст.

Сын: Савиных Иван Петрович

Мать ребёнка: Савиных Наталья Амвросиевна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Дочь: Устиния Петровна

Мать ребёнка: Савиных Наталья Амвросиевна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савиных Наталья Амвросиевна

Смерть
1847
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