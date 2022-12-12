Савиных (Вершинина) Зиновия Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавиных (Вершинина) Зиновия Кондратьевна

Савиных (Вершинина) Зиновия Кондратьевна

avatar

Место рождения

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

С 1712 по 1718 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Между 1742 и 1746 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1743

Отец: Вершинин Кондрат Еремеевич

Мать: не указана

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
21.01.1751 ст.

Муж: Савиных Ефим Алексеевич

21/01/1751 - Свадьба Ефима Алексеева и Зиновия Кондратьева дочь - из метрики (информация от Сокерина).
Рождение ребёнка
Между 1764 и 1765

Сын: Савиных Григорий Ефимович

Отец ребёнка: Савиных Ефим Алексеевич

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Между 1768 и 1769

Сын: Савиных Пётр Ефимович

Отец ребёнка: Савиных Ефим Алексеевич

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савиных Фома Ефимович

Отец ребёнка: Савиных Ефим Алексеевич

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close