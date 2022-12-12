Савиных (Вершинина) Зиновия Кондратьевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1743
Отец: Вершинин Кондрат Еремеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1751 ст.
21/01/1751 - Свадьба Ефима Алексеева и Зиновия Кондратьева дочь - из метрики (информация от Сокерина).
Рождение ребёнка
Между 1764 и 1765
Сын: Савиных Григорий Ефимович
Отец ребёнка: Савиных Ефим Алексеевич
Рождение ребёнка
Между 1768 и 1769
Отец ребёнка: Савиных Ефим Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Савиных Ефим Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно