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Вершинин Кондрат Еремеевич

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Место рождения

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

С 1712 по 1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1712 по 1718

Отец: Вершинин Еремей Софонеевич

Мать: Вершинина Фекла Михайловна

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1735

Сын: Вершинин Тимофей Кондратьевич

Мать ребёнка: не указана

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1740

Дочь: Савиных Зиновия Кондратьевна

Мать ребёнка: не указана

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1740

Сын: Вершинин Трофим Кондратьевич

Мать ребёнка: не указана

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Омеличи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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