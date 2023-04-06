Вершинин Кондрат Еремеевич
Место рождения
Дата рожденияС 1712 по 1718
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1712 по 1718
Рождение ребёнка
Вычислено 1735
Сын: Вершинин Тимофей Кондратьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1740
Дочь: Савиных Зиновия Кондратьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1740
Сын: Вершинин Трофим Кондратьевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Омеличи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно