Вершинина Фекла Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВершинина Фекла Михайловна

Вершинина Фекла Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1673

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Между 1670 и 1672 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1673

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1678

Сын: Вершинин Калина Еремеевич

Отец ребёнка: Вершинин Еремей Софонеевич

Вершининцы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1690

Сын: Вершинин Емельян Еремеевич

Отец ребёнка: Вершинин Еремей Софонеевич

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
С 1712 по 1718

Сын: Вершинин Кондрат Еремеевич

Отец ребёнка: Вершинин Еремей Софонеевич

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вершинин Еремей Софонеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close