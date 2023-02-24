Вершинина Фекла Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1673
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1673
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1678
Сын: Вершинин Калина Еремеевич
Отец ребёнка: Вершинин Еремей Софонеевич
Вершининцы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1690
Сын: Вершинин Емельян Еремеевич
Отец ребёнка: Вершинин Еремей Софонеевич
Рождение ребёнка
С 1712 по 1718
Сын: Вершинин Кондрат Еремеевич
Отец ребёнка: Вершинин Еремей Софонеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно