Вершинин Емельян Еремеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинин Емельян Еремеевич

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Место рождения

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1690

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1672 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1690

Отец: Вершинин Еремей Софонеевич

Мать: не указана

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1720

Сын: Вершинин Иван Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1722

Сын: Вершинин Карп Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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