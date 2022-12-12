Вершинин Емельян Еремеевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1690
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1690
Отец: Вершинин Еремей Софонеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1720
Сын: Вершинин Иван Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1722
Сын: Вершинин Карп Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно