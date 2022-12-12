Вершинин Еремей Софонеевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1672
Дата смертиПосле 1718
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1672
Отец: Вершинин Софон Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1678
Сын: Вершинин Калина Еремеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1690
Сын: Вершинин Емельян Еремеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
С 1712 по 1718
Сын: Вершинин Кондрат Еремеевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1718