Вершинин Еремей Софонеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинин Еремей Софонеевич

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Место рождения

Вершининцы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1672

Дата смерти

После 1718

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1672

Отец: Вершинин Софон Иванович

Мать: не указана

Вершининцы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1678

Сын: Вершинин Калина Еремеевич

Мать ребёнка: не указана

Вершининцы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1690

Сын: Вершинин Емельян Еремеевич

Мать ребёнка: не указана

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
С 1712 по 1718

Сын: Вершинин Кондрат Еремеевич

Мать ребёнка: не указана

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1718
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