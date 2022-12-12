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Смирнова Ирина Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1813 и 1817

Дата смерти

12.03.1878 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Между 1814 и 1815 г.р.

Дети

Между 1840 и 1841 г.р.
Вычислено 1842 г.р.
Вычислено 1845 г.р.
Вычислено 1848 г.р.

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1813 и 1817

Отец: Кирилл

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1840 и 1841

Дочь: Савиных Ирина Егоровна

Отец ребёнка: Смирнов Егор Варфоломеевич

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1842

Дочь: Ксения Егоровна

Отец ребёнка: Смирнов Егор Варфоломеевич

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1845

Сын: Смирнов Илья Егорович

Отец ребёнка: Смирнов Егор Варфоломеевич

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1848

Дочь: Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Смирнов Егор Варфоломеевич

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Егор Варфоломеевич

Место жительства
Неизвестно
Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
12.03.1878 ст.
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