Смирнова Ирина Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1813 и 1817
Дата смерти12.03.1878 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1813 и 1817
Отец: Кирилл
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1840 и 1841
Дочь: Савиных Ирина Егоровна
Отец ребёнка: Смирнов Егор Варфоломеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1842
Дочь: Ксения Егоровна
Отец ребёнка: Смирнов Егор Варфоломеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1845
Отец ребёнка: Смирнов Егор Варфоломеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1848
Дочь: Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Смирнов Егор Варфоломеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.03.1878 ст.