Смирнов Егор Варфоломеевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1814 и 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1814 и 1815
Рождение ребёнка
Между 1840 и 1841
Дочь: Савиных Ирина Егоровна
Мать ребёнка: Смирнова Ирина Кирилловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1842
Дочь: Ксения Егоровна
Мать ребёнка: Смирнова Ирина Кирилловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1845
Мать ребёнка: Смирнова Ирина Кирилловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1848
Дочь: Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Смирнова Ирина Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно