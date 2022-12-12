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Смирнов Егор Варфоломеевич

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Место рождения

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Между 1814 и 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1789 г.р.

Мать

Между 1789 и 1791 г.р.

Жена

Между 1813 и 1817 г.р.

Дети

Между 1840 и 1841 г.р.
Вычислено 1842 г.р.
Вычислено 1845 г.р.
Вычислено 1848 г.р.

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1814 и 1815

Отец: Смирнов Варфоломей Малафеевич

Мать: Екатерина Филипповна

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1840 и 1841

Дочь: Савиных Ирина Егоровна

Мать ребёнка: Смирнова Ирина Кирилловна

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1842

Дочь: Ксения Егоровна

Мать ребёнка: Смирнова Ирина Кирилловна

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1845

Сын: Смирнов Илья Егорович

Мать ребёнка: Смирнова Ирина Кирилловна

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1848

Дочь: Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: Смирнова Ирина Кирилловна

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Ирина Кирилловна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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