Смирнова Екатерина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Екатерина Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1789 и 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1789 и 1791

Отец: Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Дочь: Гликерия Варфоломеевна

Отец ребёнка: Смирнов Варфоломей Малафеевич

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1814 и 1818

Дочь: Марфа Варфоломеевна

Отец ребёнка: Смирнов Варфоломей Малафеевич

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1814 и 1815

Сын: Смирнов Егор Варфоломеевич

Отец ребёнка: Смирнов Варфоломей Малафеевич

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1817

Дочь: Ирина Варфоломеевна

Отец ребёнка: Смирнов Варфоломей Малафеевич

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1823

Сын: Смирнов Потап Варфоломеевич

Отец ребёнка: Смирнов Варфоломей Малафеевич

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Варфоломей Малафеевич

Место жительства
Неизвестно
Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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