Смирнова Екатерина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1789 и 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Между 1789 и 1791
Отец: Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Дочь: Гликерия Варфоломеевна
Отец ребёнка: Смирнов Варфоломей Малафеевич
Рождение ребёнка
Между 1814 и 1818
Дочь: Марфа Варфоломеевна
Отец ребёнка: Смирнов Варфоломей Малафеевич
Рождение ребёнка
Между 1814 и 1815
Сын: Смирнов Егор Варфоломеевич
Отец ребёнка: Смирнов Варфоломей Малафеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1817
Дочь: Ирина Варфоломеевна
Отец ребёнка: Смирнов Варфоломей Малафеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1823
Сын: Смирнов Потап Варфоломеевич
Отец ребёнка: Смирнов Варфоломей Малафеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно