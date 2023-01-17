Смирнов Варфоломей Малафеевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1789
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1789
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Дочь: Гликерия Варфоломеевна
Мать ребёнка: Екатерина Филипповна
Рождение ребёнка
Между 1814 и 1815
Сын: Смирнов Егор Варфоломеевич
Мать ребёнка: Екатерина Филипповна
Рождение ребёнка
Вычислено 1818
Дочь: Марфа Варфоломеевна
Мать ребёнка: Екатерина Филипповна
Рождение ребёнка
Вычислено 1823
Сын: Смирнов Потап Варфоломеевич
Мать ребёнка: Екатерина Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Филипповна
Смерть
1835