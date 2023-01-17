Смирнов Варфоломей Малафеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Варфоломей Малафеевич

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Место рождения

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1789

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1747 г.р.

Мать

Вычислено 1754 г.р.

Жена

Между 1789 и 1791 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1789

Отец: Смирнов Малафей Гаврилович

Мать: Смирнова Елена Ивановна

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Дочь: Гликерия Варфоломеевна

Мать ребёнка: Екатерина Филипповна

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1814 и 1815

Сын: Смирнов Егор Варфоломеевич

Мать ребёнка: Екатерина Филипповна

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1818

Дочь: Марфа Варфоломеевна

Мать ребёнка: Екатерина Филипповна

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1823

Сын: Смирнов Потап Варфоломеевич

Мать ребёнка: Екатерина Филипповна

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Филипповна

Смерть
1835
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