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Зыков Фёдор Михайлович

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Место рождения

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

03.06.1903 ст.

Дата смерти

Около 1947

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1903 ст.

Отец: Зыков Михаил Афанасьевич

Мать: Зыкова Дарья Васильевна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
01.03.1925

Дочь: Вычугжанина Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Зыкова Матрёна Павловна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
29.06.1926

Сын: Зыков Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Зыкова Матрёна Павловна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
23.07.1930

Сын: Зыков Геннадий Фёдорович

Мать ребёнка: Зыкова Матрёна Павловна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
17.06.1935

Сын: Зыков Валентин Фёдорович

Мать ребёнка: Зыкова Матрёна Павловна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова Матрёна Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
Председатель колхоза
Место жительства
Неизвестно
Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Около 1947
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