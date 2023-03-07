Зыков Фёдор Михайлович
Место рождения
Дата рождения03.06.1903 ст.
Дата смертиОколо 1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1903 ст.
Отец: Зыков Михаил Афанасьевич
Мать: Зыкова Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
01.03.1925
Дочь: Вычугжанина Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Зыкова Матрёна Павловна
Рождение ребёнка
29.06.1926
Сын: Зыков Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Зыкова Матрёна Павловна
Рождение ребёнка
23.07.1930
Мать ребёнка: Зыкова Матрёна Павловна
Рождение ребёнка
17.06.1935
Мать ребёнка: Зыкова Матрёна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зыкова Матрёна Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
Председатель колхоза
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1947