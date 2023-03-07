Зыкова (Савиных) Матрёна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкова (Савиных) Матрёна Павловна

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Место рождения

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

07.11.1901 ст.

Дата смерти

16.12.1979

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1901 ст.

Отец: Павел

Мать: не указана

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
01.03.1925

Дочь: Вычугжанина Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Зыков Фёдор Михайлович

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
29.06.1926

Сын: Зыков Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Зыков Фёдор Михайлович

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
23.07.1930

Сын: Зыков Геннадий Фёдорович

Отец ребёнка: Зыков Фёдор Михайлович

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
17.06.1935

Сын: Зыков Валентин Фёдорович

Отец ребёнка: Зыков Фёдор Михайлович

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Фёдор Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
16.12.1979
Причина смерти: Атеросклеротический кардиосклероз | Похоронена в п. Мирный Оричевского р-на.
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