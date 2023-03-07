Зыкова (Савиных) Матрёна Павловна
Место рождения
Дата рождения07.11.1901 ст.
Дата смерти16.12.1979
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1901 ст.
Отец: Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1925
Дочь: Вычугжанина Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Зыков Фёдор Михайлович
Рождение ребёнка
29.06.1926
Сын: Зыков Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Зыков Фёдор Михайлович
Рождение ребёнка
23.07.1930
Отец ребёнка: Зыков Фёдор Михайлович
Рождение ребёнка
17.06.1935
Отец ребёнка: Зыков Фёдор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.12.1979
Причина смерти: Атеросклеротический кардиосклероз | Похоронена в п. Мирный Оричевского р-на.