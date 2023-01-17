Колганова (Пуговкина) Гликерия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колганова (Пуговкина) Гликерия Тимофеевна

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Место рождения

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения

Дата рождения

1779

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Пуговкин Тимофей Игнатьевич

Мать: Пуговкина Пелагея Филипповна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Оплеухина Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Колганов Василий Михайлович

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Параскева Васильева

Отец ребёнка: Колганов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
19.01.1821 ст.

Дочь: Пуговкина Аксинья Васильевна

Отец ребёнка: Колганов Василий Михайлович

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
ф.2132-оп.1-д.150 106 стр.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колганов Василий Михайлович

Смерть
До 1850
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