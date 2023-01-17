Колганова (Пуговкина) Гликерия Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Оплеухина Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Колганов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Параскева Васильева
Отец ребёнка: Колганов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
19.01.1821 ст.
Дочь: Пуговкина Аксинья Васильевна
Отец ребёнка: Колганов Василий Михайлович
ф.2132-оп.1-д.150 106 стр.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1850